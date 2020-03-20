Пациентка судится с больницей из-за принудительной госпитализации. У нее подозревали коронавирус

На фоне распространения эпидемии случаются и откровенные перегибы. Кто-то с подозрением на инфекцию сбегают из больницы. А кого-то кладут в одну палату с заболевшим.

В Тверской районный суд Москвы поступило заявление от 26-летней москвички, которую принудительно госпитализировали с подозрением на инфекцию.

«В первой больнице я содержалась в одном отделении с человеком, имеющим положительные результаты анализов на коронавирус. Подвергли мое здоровье риску. Полагаю, что мои права, а именно право на добровольное получение медицинской помощи и медицинских услуг с учетом отсутствия законных оснований для принудительного медицинского вмешательства, а также право на свободу передвижения существенным образом нарушены должностными лицами», – процитировал адвокат истицы.

Истица требует, чтобы суд признал незаконными действия чиновников городского департамента здравоохранения, инфекционной больницы №1 и больницы в Коммунарке по принудительной госпитализации (источник Интерфакс).

Интересно будет посмотреть, что суд решит. Скорее всего, действия чиновников и врачей признают правильными. В Санкт-Петербурге из-за сбежавших пациентов с подозрением на коронавирус уволили главного врача Боткинской больницы. А тут – все наоборот.

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