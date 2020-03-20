Компаниям разрешили не исполнять госконтракты из-за вируса. ФАС разослала письмо

ФАС разослала письмо территориальным антимонопольным органам следующего содержания:

Закупки у единственного поставщика согласно п. 9 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ на случай обстоятельств непреодолимой силы, катастроф, и пр. За исключением товаров, включенных в Перечень, установленный Распоряжением Правительства РФ от 30.09.2013 № 1765-р (ред. от 17.12.2015) «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера».

К примеру, в него входят:

Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые.

Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла.

Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы.

Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей.

Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические.

Средства дезинфекционные.

Территориальные органы ФАС просят учитывать, что просрочки по госконтрактам из-за коронавируса не должны повлечь неблагоприятных последствий для участников госзакупок. К примеру, включение в РНП.