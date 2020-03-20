Роспотребнадзор предупреждает об опасности бесплатных подписок на кино и музыку

Многие люди сидят дома на карантине и им нечем заняться. Поэтому они идут искать развлечения в сети.

Часть онлайн кинотеатров, образовательных, музыкальных, игровых и иных платформх заявляют о предоставлении бесплатного доступа к контенту. Однако тут людей может поджидать опасность, предупреждает Роспотребнадзор и предлагает ознакомиться с рекомендациями: