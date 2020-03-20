В ВТБ назвали ситуацию в экономике «совершеннейшим штормом»

«Вирус и падение цены на нефть — это «совершенный шторм», — заявил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в интервью РБК.

Предугадать «совершенный шторм» или «черного лебедя» на рынках очень тяжело. Но группа ВТБ вошла в этот шторм в хорошем состоянии, и прямые последствия для нее минимальны.

Да и российская финансовая система в целом намного лучше подготовлена к таким неприятностям, чем в 2014-2015 годах, а тем более в 2008 или 1998 годах.

«Накопился опыт работы в условиях хронически высоких рисков и нефтяной волатильности. Это на мою бытность четвертый большой шторм на финансовых рынках, но сейчас российская система сильнее, чем еще десять лет назад», —пояснил первый зампред ВТБ.

По его словам, обвал цен на нефть повлечет краткосрочное и значительное снижение бюджетных поступлений и менее существенное уменьшение прибыльности российских компаний.