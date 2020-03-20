Роскомнадзор требует у некоторых СМИ и соцсетей удалять фейки о коронавирусе

Мы решили написать небольшую памятку, откуда брать информацию о распространении инфекции, чтобы тоже не попасть под штрафы.

Роскомнадзор пообещал привлечь к административной ответственности «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан» за распространение фейковых новостей о коронавирусе по требовнию Генпрокуратуры. Ведомство потребовало удалить «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности» (источник Интерфакс).

Роскомнадзор применит к редакциям и учредителям указанных средств массовой информации меры административного воздействия в соответствии с ч. 9 ст. 13.15 КоАП. Для граждан это грозит штрафом от 30 000 до 100 000 рублей с возможной конфискацией предмета административного правонарушения, должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 60 000 до 200 000 рублей, юрлиц – на сумму до 500 000 рублей

Поскольку не совсем понятно, какую именно информацию могут счесть фейком, все данные о распространении инфекции стоит брать только из официальных источников: