50% от прожиточного минимума семьям с детьми от 3 до 7 лет. Путин подписал указ

Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте с 3 до 7 лет.

Выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе. При этом прожиточный минимум будет браться за 2-й квартал предыдущего года (как и для расчета МРОТ).

Правительству поручено до 1 апреля 2020 года утвердить основные требования к порядку и условиям предоставления ежемесячных выплат, а также правил выделения софинансирования субъектам РФ на эти цели.

Выплатить деньги семьям должны будут и за период до подписания Указа — с 1 января 2020 года.

Ежемесячные выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет были предложены президентом в послании Федеральному собранию в январе этого года.