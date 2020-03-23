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Стандартные вычеты по НДФЛ положены даже за месяцы с маленьким доходом

Как считать НДФЛ, если зарплата за конкретный месяц меньше суммы вычета на ребенка? В этом вопросе разбирался Минфин.

Ситуация следующая:

В декабре работник отработал два дня и ушел в отпуск без содержания. Вычеты превысили сумму дохода работника за декабрь. Но с учетом заработка за декабрь доходы не превысили 350 000 руб.

Вот что ответил Минфин в письме № 03-04-06/15364 от 02.03.2020:

В случае если в отдельном месяце налогового периода сумма стандартных налоговых вычетов превысила сумму дохода налогоплательщика, то стандартные налоговые вычеты предоставляются за каждый месяц налогового

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