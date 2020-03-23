Из-за коронавируса ужесточатся трудовые проверки бизнеса. Не обижайте работников. Прокуратура, ФНС и Роструд бдят

Власти установили мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Но это не значит, что можно безнаказанно нарушать трудовое законодательство.

Мораторий не распространяется на моменты, когда речь идет о вреде здоровью или жизни людей.

«Хочу ещё раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения, для таких предприятий мораторий будет отменён со всеми соответствующими последствиями», — заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Правительство вводит еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда в регионах.

Мишустин отметил, что у бизнеса могут возникнуть проблемы из-за потери клиентов в условиях карантинной ситуации, но сотрудники из-за этого страдать не должны.

Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счёт сокращения персонала, такие предприятия будет проверять трудовая инспекция, ФНС и Прокуратура. Так же будут поступать, если будут жалобы на задержку в выплате заработных плат.