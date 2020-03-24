22 апреля не исключается из дней отпуска, потому что это не праздник

В связи с тем, что 22 апреля 2020 года объявлено нерабочим днем, у бизнеса и граждан возникают вопросы.

В частности, люди интересуются, как быть, если отпуск продолжительностью 7 календарных дней начинается с 20.04.2020. Когда он закончится — 26.04 или 27.04?

Ответ на этот вопрос дал Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Трудинспекторы пояснили, что отпуск закончится 26.04.

В число дней ежегодного оплачиваемого отпуска не включаются только нерабочие праздничные дни.

22.04.2020 на данный момент нерабочим праздничным днем не является.

Напомним, нерабочие праздничные дни перечислены в статье 112 ТК.

Всего их 14:

— 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;

— 7 января — Рождество Христово;

— 23 февраля — День защитника Отечества;

— 8 марта — Международный женский день;

— 1 мая — Праздник Весны и Труда;

— 9 мая — День Победы;

— 12 июня — День России;

— 4 ноября — День народного единства.