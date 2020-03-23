В Госдуме предложили внеочередную индексацию зарплат и пенсий. В других странах просто дают людям денег

Чтобы смягчить последствия снижения курса рубля, в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.

«Величину индексации и порядок ее проведения предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации, правительством. Но чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше», — отмечает лидер «Справедливой России».

Миронов привел экспертные оценки, согласно которым импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35%. В первую очередь это относится к ценам на одежду, обувь, бытовую и компьютерную технику, лекарства и фармацевтику, товары для детей. Инфляция может также затронуть отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих и материалов, включая продовольственные товары (источник РГ).

Следует заметить, что никаких законопроектов эсеры не вносили, это пока просто предложение.

Не так давно от КПРФ поступало предложение о снижении НДС до 12%.

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