НДС 12 % с 2021 года. Депутаты предлагают поэтапное снижение

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о снижении НДС до 12%.
В п. 2 ст 164 НК предполагают внести следующие поправки:
Налогообложение в случаях, не указанных в пунктах 1, 2 и 4 настоящей статьи производится по налоговой ставке 20 процентов, с 2021 года — по налоговой ставке 18 процентов, с 2023 года — по налоговой ставке 15 процентов, с 2025 года — по налоговой ставке 12 процентов*.
* Орфография и пунктуация сохранены.
Иммется в виду, что основная ставка НДС, кроме льготных 0 и 10% будет не 20%, а 12%. Причем, со следующего года снизится до 18%, далее раз в два года снижается на 2%.
Проект закона внесли коммунисты.
Кстати, подобным образом развлекаются и эсеры — совсем недавно вносили законопроект о снижении НДС до 15%.
Делайте ставки, господа! Кто больше?
Краткая история НДС
Впервые в НДС в новейшей истории нашей страны появился 1 января 1992 года, и составил 28%.
С 1 января 1993 года ставку снизили до 20%, и появилась льготная ставка 10%.
С 1 января 2004 года ставка НДС была снова снижена до привычных многим 18%.
Также с 1998 по 2004 годы взимался налог с продаж. Многие, наверное, помнят ценники тех времен в магазинах.