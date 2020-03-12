Клерк.Ру

НДС 12 % с 2021 года. Депутаты предлагают поэтапное снижение

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о снижении НДС до 12%.

В п. 2 ст 164 НК предполагают внести следующие поправки:

Налогообложение в случаях, не указанных в пунктах 1, 2 и 4 настоящей статьи производится по налоговой ставке 20 процентов, с 2021 года — по налоговой ставке 18 процентов, с 2023 года — по налоговой ставке 15 процентов, с 2025 года — по налоговой ставке 12 процентов*.

* Орфография и пунктуация сохранены.

Иммется в виду, что основная ставка НДС, кроме льготных 0 и 10% будет не 20%, а 12%. Причем, со следующего года снизится до 18%, далее раз в два года снижается на 2%.

Проект закона внесли коммунисты.

Кстати, подобным образом развлекаются и эсеры — совсем недавно вносили законопроект о снижении НДС до 15%.

Делайте ставки, господа! Кто больше?

Краткая история НДС

Впервые в НДС в новейшей истории нашей страны появился 1 января 1992 года, и составил 28%.

С 1 января 1993 года ставку снизили до 20%, и появилась льготная ставка 10%.

С 1 января 2004 года ставка НДС была снова снижена до привычных многим 18%.

Также с 1998 по 2004 годы взимался налог с продаж. Многие, наверное, помнят ценники тех времен в магазинах.

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