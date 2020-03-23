Ущерб в виде неосновательного обогащения нельзя взыскать с работника

Интересное дело было рассмотрено недавно в Верховном суде (определение от 17.02.2020 № 85-КГ19-12).

Бухгалтер микрофинансовой организации неоднократно перечисляла деньги со счета компании на свой личный банковский счет. По результатам проведенной работодателем проверки факт был выявлен, после чего компания обратилась в суд, чтобы взыскать с женщины неосновательное обогащение по ГК РФ.

Главбух с обвинениями не согласилась, пишет журнал «Время бухгалтера». Она пояснила, что деньги списывала по заданию руководства, и в данном случае вообще неприменимы нормы ГК РФ о неосновательном обогащении, поскольку между сторонами сложились трудовые отношения.

Суд первой инстанции согласился с женщиной в том, что отношения по возмещению работником ущерба, причиненного работодателю, регулируются нормами трудового законодательства. Однако апелляция это решение отменила, сославшись на доказанность факта неосновательного обогащения.

📌 Реклама Отключить

Верховный Суд РФ усмотрел нарушение в выводах нижестоящего суда и разъяснил, что обязанность возмещать причиненный работодателю ущерб, в том числе в случае заключения соглашения о добровольном возмещении материального ущерба, возникает в связи с трудовыми отношениями. Такие споры рассматриваются в соответствии с ТК РФ.

При этом договор о полной матответственности бухгалтера в деле представлен не был. В трудовом договоре также отсутствовали соответствующие положения. Кроме того, ВС указал, что обязательное условие для возложения на сотрудника матответственности — это определение реального размера причиненного ущерба, чего сделано не было.