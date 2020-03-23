Клерк.Ру

Мишустин предложил выплачивать пособия удаленно

На совещании Правительства в понедельник премьер предложил обеспечить россиян возможностью дистанционно получать социальные пособия, включая пособия по безработице.

«Нужно дать людям возможность получать социальные услуги, выплаты и другие меры социальной поддержки в удаленном режиме, без личного посещения, в том числе организовать возможность подать заявление на получение пособия для тех, кто остался без работы и, конечно, получить его в дистанционном режиме», — сказал Мишустин.

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