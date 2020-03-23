Самозанятые теперь могут платить пенсионные взносы из мобильного приложения «Мой налог»

ФНС прислушалась к пожеланиям самозанятых и добавила в мобильное приложение «Мой налог» возможность платить пенсионные взносы.

Обязанности платить в Пенсионный фонд у плательщиков налога на профессиональный доход нет. Однако они могут делать это добровольно. В прошлом году им приходилось самостоятельно заполнять платежные документы, а это неудобно.

Теперь добровольные взносы можно перечислять через мобильное приложение «Мой налог», сообщает пресс-служба налогового ведомства. Самозанятому необходимо подать соответствующее заявление через приложение, при этом посещать региональные отделения ПФР не нужно.

Формировать отчисления можно двумя способами: единовременным платежом или произвольной суммой. При уплате страховых взносов не менее фиксированного размера (в 2020 году эта сумма составляет 32 448 руб. за полный календарный год) в страховой стаж засчитывается один календарный год. Размер стоимости страхового года рассчитывается с даты регистрации в ПФР в качестве страхователя до конца календарного года. При уплате страховых взносов, не превышающих минимального размера, в стаж будет засчитан период пропорционально произведённому платежу.

Помимо этого, пользователям приложения «Мой налог» будет доступна информация о состоянии своего лицевого счета в ПФР (о стаже и страховых взносах).