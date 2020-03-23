Электронная отчетность дорожает? Тарифы «Такскома» поднялись на 55% за 2 года

Участник группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке поделился с коллегами своими наблюдениями относительно стоимости услуг по электронной передаче отчетности.

После получения очередного счета от «Такскома» бухгалтер собрал небольшую статистику, как повышался ценник за 2 года.

Так, в частности, услуги по тарифу «Ваш Комфорт. Спецрежим» для ИП повысились с 400 руб. в 1 квартале 2018 до 620 руб. в 1 квартале 2020 (повышение 55 %)

По тарифу «Ваш Комфорт. Спецрежим» для ООО за 2 года повышение произошло на 35 % ( с 400 до 540 руб.).