Голосование по поправкам в Конституцию будут переносить. О дате объявят до 25 марта

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, решено не проводить голосование 22 апреля.

Еще 17 марта президент про день голосования сказал следующее:

«Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия».

На данный момент решается вопрос о назначении новой даты для голосования. Скорее всего, это будет июнь (источник «Ведомости»).

Учитывая, что в Москве закрыли фитнес-центры, бассейны, аквапарки, и подумывают над усилением ответственности за нарушение карантина — перенос голосования вполне закономерен.