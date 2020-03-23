Клерк.Ру

Пособия предложили продлевать автоматически. Даже если не поданы документы от граждан

В Минтруде рекомендовали регионам страны автоматически продлить выплату социальных пособий на фоне распространения в России коронавируса.

Таким образом, в Минтруде хотят снизить число граждан, посещающих центры соцзащиты. Прием документов при этом не приостанавливается.

«Для эффективного противодействия распространению коронавируса важно разгружать наши социальные учреждения, избегать массовых скоплений людей в органах соцзащиты», — указал глава Минтруда (источник Lenta).

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России выросло до 438 человек. Большинство из них — в Москве. 

Даже голосование по поправкам в Конституцию будут переносить.

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