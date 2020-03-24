АЗС оштрафовали за задержку выдачи чека на 40 секунд

Налоговики Ростова-на-Дону креативно подходят к проверкам правильности применения контрольно-кассовой техники — автозаправку оштрафовали за неприменение ККТ, потому что чек был выдан на 41 секунду позже получения денег.

Проверка была по жалобе клиента. Было установлено, что он оплатил бензин в 14 часов 29 минут 19 секунд, до заправки автомобиля. А чек выдан спустя 41 секунду — уже после залива топлива. И за это организацию, владеющую АЗС, оштрафовали на 30 тыс. рублей. Но компания с этим не согласилась, отправилась в суд и выиграла дело в трех инстанциях.

Кассовый чек клиент получает в момент расчета, однако чек не может быть выдан в ту же секунду, отметили судьи. Контрольно-кассовая техника интегрирована с компьютером управления, оператор-кассир, принимая денежные средства клиента выбирает номер ТРК в системе управления, далее выбирает вид топлива, если клиент передал оператору сумму большую чем его заказ, оператор вводит в программе управления еще и сумму, с которой необходимо выдать сдачу, и только после этих действий программа управления передает сигнал для отпуска нефтепродуктов с ТРК, в этот момент печатается кассовый чек.



Кроме того, в деле есть отсылка к техническим требованиям к ККТ при торговле нефтепродуктами и газовым топливом, утвержденным еще в 1994 году. Из содержания этих требований следует, что отпуск на АЗС топлива по талонам без применения ККТ невозможен по той причине, что вся система отпуска и оплаты нефтепродуктов на автозаправочных станциях автоматизирована, соответствующие операции взаимосвязаны.

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Постановлением от 05.03.2020 № Ф08-1623/2020 АС Северо-Кавказского округа отказал в кассационной жалобе налоговикам.

Заметим, что в судах не первый раз всплывают документы двадцатилетней давности. Недавно ресторан приграл во второй инстанции дело о неприменении ККТ и одним из доводов налоговиков было письмо с классификатором ККТ от 1998 года.