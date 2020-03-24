Продажи в малом бизнесе резко падают. AmoCRM показали статистику

Михаил Токовинин, создатель amoCRM, поделился статистикой в Facebook.

«Мы крайне редко анализируем клиентские данные (потому что безопасность). Но сейчас это важно. Это данные по десяткам тысяч активных платных аккаунтов (смотрели только тех, кто активно пользуется CRM). Напомню, что наши пользователи – это, прежде всего, отделы продаж. Это не стрит-ритейл и не рестораны. В выборке, конечно, доминирует малый бизнес».

А дальше вот такая статистика:

«Данные по продажам (успешным сделкам) еще хуже, но там погрешность больше, поэтому публиковать не будем». – пишет Токовинин дальше.

Кто-то в комментариях заметил, что не так уж все плохо, на что автор поста сказал, что через пару недель, скорее всего, будет еще хуже.

Зато малый бизнес от уплаты взносов «освободили» на три месяца. Ну как освободили, отсрочку дали.