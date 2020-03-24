Хотели ввести особый порядок увольнений в период эпидемии. Но Правительство против

Минтруд выступил с предложением наделить кабмин правом вводить особый срок предупреждения о предстоящем увольнении по сокращению.

Однако в Правительстве на такие меры не пошли, и не поддержали это предложение, передает РБК.

Отмечается, что в случае увольнения сумма выплат работнику утверждена законом и не зависит от срока доработки после получения соответствующего уведомления. Поэтому наделение правительства правом определять эти сроки было бы избыточным.

То есть даже если срок предупреждения был бы снижен до 2 недель (как предлагает Минтруд), платить пособие все равно придется бы по нормам ТК, то есть за 3 месяца.

Минтруд объясняет необходимость законопроекта тем, что его принятие даст возможность работникам получать выходное пособие в полном объеме, не дожидаясь двух месяцев на предприятии.

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По мнению Минтруда, особый порядок был бы выгоден как работнику, так и работодателю. В новых условиях первый получит выплаты в полном объеме и сможет раньше приступить к поиску работы, отметили в министерстве. А для предприятия новый порядок уведомления работников позволит, выплатив полное выходное пособие, сконцентрировать усилия на обеспечении дальнейшей деятельности.

Напомним, ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявлял, что увольнение, даже в нынешней не очень простой ситуации, должно быть крайней мерой. «Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будет проверять трудовая инспекция, ФНС и Прокуратура», — предупреждал Мишустин.