Малый и средний бизнес могут освободить от проверок до конца года

Крупный бизнес не будут проверять до 1 мая, а малый и средний, возможно, до конца года. Сроки могут продлить или сократить по ситуации.

Минэкономразвития прорабатывает вариант с освобождением малого и среднего бизнеса от проверок до конца года. А крупного — до мая, то ест на один месяц.

Для крупного бизнеса при этом планируется оставить 30% наиболее важных плановых проверок, а остальные 70% должны быть исключены. Внеплановые проверки можно будет проводить только в случае причинения вреда людям и после получения разрешения от прокуратуры (источник Ведомости).

Все проверки, которые будут проводиться на момент вступления изменений в силу будет необходимо закончить в течение двух дней.

Также Минэкономразвития предлагает разрешить компаниям из различных отраслей продолжать работу, даже если у них истекли сроки лицензий.