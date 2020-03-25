Как внедрение онлайн-касс убило бизнес. Рассказ одного бизнесмена

На форуме «Клерка» в разделе «Коронавирус. Мировая проблема или паника. Что думаете?» появилось интересное сообщение. Рассказ одного бизнесмена.

Приводим его здесь.

«У меня небольшая типография, производство БСО (билеты, квитанции и т.п.) с 1991-го года. ИП. [Полярный лис] пришел в прошлом году, когда правительство обнулило мою клиентскую базу процентов на 80 решением “он-лайн кассовизации всея страны” путем закупки в Китае кассовых аппаратов с наклейками названий на русском языке через пару фирм, приближенных сами догадываетесь к кому и заменой моей продукции этими “гаджетами” при цене в Китае 2-3 тысяч рублей, здесь по 20-30 тысяч рублей.

Некоторым моим клиентам Службы Быта (мастерские, химчистки, дошкольно-внешкольные образовательные фирмы, медцентры и пр.), ставшим за годы, а порой и десятки лет практически родней, стоимость соблюдения 54-го ФЗ с незначительной при закупке БСО, стала критически неприемлемой. Кто-то закрылся, уволив работников, часть ушли в “тень”, кто-то “оптимизировался” с переводом работников в статус временно освобожденых от применения ККТ ИП и “самозанятых”.

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Но есть и те, кто со слезами был вынужден поднимать цены для клиентов, например родителей детей очень популярной сети дошкольно-внешкольной образовательных учреждений.

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Буквально на моих глазах за 12 лет две девочки-учительницы после института, организовав в арендованном кабинетике школу для малышей и взяв за основу, выросли до создания сети филиалов со штатом около 30 педагогов-единомышленников. Дети-выпускники с очень высокими показателями по успешным поступлениям в ВУЗы. Годовые затраты на закупку БСО-квитанций для родительской платы по последнему 2018-му году были около 16 тыс. руб. В мае 2019-го им пришлось купить для 5 филиалов кассовые аппараты на 140 тысяс рублей, плюс ежемесячные затраты “он-лайн” и сервиса-обслуги около 7 тыс. руб. И еще “фискалки” по 8 тысяч.

Итого 40 тыс на полтора года. Реально я прослезился от досады вместе с ними при тех расчетах.

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На Урале, в одном из многих депрессивных городков, коллега-типограф лет 10 назад пошел по моим стопам в этом узком сегменте полиграфии. Я уже в том возрасте, когда не жалко знаний и в меру возможностей помог человеку и в технологии, и в секретах этого дела. Оборудование подсказал какое брать. Ну и получилось у мужика, наработал заказчиков, занял место под солнцем. А в прошлом году, в печальном мае, звонит в отчаянии. Ипотека, невыплаченный кредит за оборудование, трое детей, жена-домохозяйка. И “яйца в одной корзине”. Кроме ликвидированных БСО – никаких заказов.. Ну, и как водится, беда не приходит одна… При перевозке горе-такелажники разбивают кредитную печатную машину. Кое-как по телефону поуспокоил, направил на поиски среди родни-знакомых завхозов или администраторов больничек, чтоб на откатах чернуху (бланки) попечатать на чем из оборудовании осталось. Осенью позвонил, поожил немного… благодарит. Печатает для пары больниц бланки с братом в гараже. На хлебушек и ипотеку хватает. Машину печатную сломанную сдал в металлолом, автомобиль продал и кредит закрыл.

Так что, будем живы, не помрем?

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С 90-х Чубайсовская деиндустриализация привела к ликвидации большинства предприятий, т.е. рабочих мест, а соответственно и предпосылки к созданию рабочего класса. Прервалась связь поколений специалистов, передачи навыков и профессиональных секретов. Знаю о чем говорю. Плюс разгром профессионального образования начального уровня и деградация средне-специального. Почти 15 лет беру на практику студентов колледжа и с ужасом наблюдаю какое-то вредительство. Уровень дебилизма системы “предоставления услуг просвещения” зашкаливает. Пацан с работающими мозгами как самородок среди пустой породы. Профильный полиграфический колледж, а по теме знаний минимум, плюс львиная доля профессий – пустышки. Туроператоры, менеджеры по продажам (каких и чего хз?), да “дизайнеры”-дальтоники.

Сам заканчивал этот техникум в 83-м. Машиностроение, сопромат, обработка материалов, химия, физика, математика, все необходимое для полноценного трудяги. Теперь этого практически ничего в обязаловке нет.

Факультативно… “Учебная типография” с приличным оборудованием, купленным на бюджетные деньги отдана в руки прохиндеев, хреначивших десятилетиями левак мимо кассы колледжа, используя бесплатные руки студентов. А ребята же не слепые. Вот такое “образование”… Эх-х-эх…

Добавлю. Сам с 91-го в частном предпринимательстве. Производство. Без кредитов. Помещение выкуплено. Львиная доля доходов уходит на заработанную плату работников и развитие дела. На потребление и досуг – без излишеств, автомобиль китайский, утомительному и болезненному отдыху в Египте или Турции предпочитаем семейные интересные поездки в районе своего ареала обитания».

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И это только один человек. А сколько еще могут порассказать другие представители малого бизнеса? Который у нас в стране, по мнению президента, «высокотехнологичный»?