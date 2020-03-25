«Банк России либо не осознает глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть». Дерипаска о ЦБ

Олег Дерипаска на своем сайте прокомментировал пресс-конференцию Набиуллиной от 20 марта.

Мы решили привести основные тезисы из комментария бизнесмена.

«Банк России либо не осознает глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть . Это, например, заметно по такой фразе, как «соответственно, мы можем увидеть замедление роста спроса», которая произносится в тот момент, когда многие бизнесы в стране фактически «встали», а ТПП сообщает, что 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, а риску потерять работу подвержены 8,6 млн человек».

глубину нарастающих проблем, либо . Это, например, заметно по такой фразе, как «соответственно, мы можем увидеть замедление роста спроса», которая произносится в тот момент, когда многие бизнесы в стране фактически «встали», а ТПП сообщает, что 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, а риску потерять работу подвержены 8,6 млн человек». «Пока ЦБ не увидит существенного ухудшения ситуации, то скорее всего не будет предпринимать решительных действий».

«По словам Набиуллиной, ... мы к этому периоду подошли с достаточными накопленными буферами, устойчивостью финансовой системы, а также набором инструментов, который позволяет ЦБ не только купировать риски, но и поддерживать экономическую деятельность и кредитование в этих условиях. Но Банк России не хочет спешить с использованием этого набора инструментов – очевидно, опять же будет ждать наступления полномасштабного кризиса в экономике».

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Иными словами, бизнесмен считает, что ЦБ будет дожидаться кризиса, и уже потом принимать более смелые решения.

«В своем выступлении Э. Набиуллина говорила о необходимости защиты интересов «граждан, пострадавших от коронавируса», в том числе путем реструктуризации и пролонгирования их кредитов. Однако в перечне мер Банка России указано, что данные послабления могут быть предоставлены только в случае «предоставления заявления и официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у заемщика»

То есть, те, кто не заболели, но вынуждены не работать помощь не получат По словам Дерипаски, эти люди «испытывают не меньшие сложности с выплатой ипотеки или иных кредитов, чем непосредственно заболевшие».

«Э. Набиуллина также считает, что в российских условиях нет необходимости вводить прямые выплаты гражданам. При ответе на вопрос она заявила, что такие меры принимаются в других странах, когда все остальные исчерпаны – ставки находятся на уровне нуля и идет крупномасштабная скупка активов. Таким образом, поддерживая высокий уровень ставок, Банк России еще и оправдывает этим («у нас и по ставке есть большой задел») отсутствие мер прямой материальной поддержки граждан. В то же время подобные меры уже были приняты в целом ряде стран».

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Меры, которые ЦБ предлагает для поддержки банков, «носят очень временный характер и не могут существенно повлиять на стратегии финансовых организаций».

К примеру, «приостановка ряда проверок банков введена до 1 июля 2020 г., новая программа рефинансирования кредитов для малого и среднего бизнеса – до 30 сентября 2020 г. и т.д. Лишь отдельные меры предполагается сохранить до конца 2020 г».

«Более того, Банк России не рассматривает вариант снижения процентных ставок в качестве меры для снижения нагрузки на население. Э. Набиуллина говорит о рисках расширения потребительского кредитования в результате роста его доступности. По ее мнению, рост долговой нагрузки у населения будет приводить к невозможности погашать кредиты. Вместе с тем, возможность рефинансирования кредитов гражданами по более низким ставкам для снижения долговой нагрузки главой ЦБ не принимается во внимание».

Действительно, чтобы население не закредитовывалось, нужно им просто не давать кредиты. А снижение процентной ставки? Не, не слышали.