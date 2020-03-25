Иногда бизнесмены не спешат оплачивать услуги бухгалтера

Как себя вести бухгалтеру-аутсорсеру, если клиент стал несвоевременно и не в полном объеме оплачивать услуги?

Обсуждение на эту тему затеяли участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Автор темы поделилась с коллегами своей проблемой. Клиент, который 10 лет платил исправно, начал испытывать финансовые трудности, в связи с чем платит бухгалтеру редко и помалу. Такая ситуация длится несколько месяцев. Что делать?

В комментариях коллеги предлагают разные варианты выстраивания взаимоотношений с такими проблемными клиентами.

Многие утверждают, что копить дебиторку и загонять себя в убыток не имеет смысла. Если клиент не платит, с ним надо расставаться.

Не работайте — вот у вас терпения.... Мне бы месяца хватило... Я понимаю про кризис, но мои работодатели не беднее меня. — пишет Ольга

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В основном коллеги считают, что надо больше ценить себя. Как говорится, своя рубашка ближе к телу...

Я так терпела и входила в положение по слезным мольбам — а потом клиент просто ушёл от меня, не заплатив, и перестал отвечать на звонки. Работает сейчас, ничего ему не сделалось. — делится своим негативным опытом одна из участниц обсуждения.

Еще коллеги советуют придерживаться формулы: «Максимум, чем можно рисковать, это одной зарплатой». То есть терпеть долги несколько месяцев — нецелесообразно.

А что бы вы предприняли в такой ситуации — расстались с клиентом или терпеливо ждали, когда он наконец рассчитается с долгами?