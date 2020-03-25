Налоговые инспекторы по прежнему не разбираются в налоге для самозанятых

Налогу на профессиональный доход (налог самозанятых) уже больше года. С 2020 года увеличилось количество регионов, где он применяется. Однако налоговые инспекторы по прежнему в нем не разбираются и пытаются запутать людей, которые переходят на НПД.

Об истории с инспектором налоговой Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Хочу перейти на НПД. Подала обращение в местную ФНС о переходе с УСН, месяц назад. Сегодня звонит инспектор и орет, что я должна сначала отказаться от ИП, и как физ лицо сделать себе НПД, и что НПД никак не относится к ИП»

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Участники группы очень удивились, потому что статус ИП никак не мешает применять налог на профессиональный доход.

«Что за бред. Вы можете оставаться ИП, но в течении месяца, если на УСН, сняться с упрощенки» «Вообще инспектор явно не прав. Совмещать ИП и НПД никто не запрещает. Если вы в течение 30 дней подали заявление о снятии с УСН, остальное его вообще не должно волновать»

Нашлись и предприниматели, применяющие НПД:

«Я ИП на НПД. Счет остался, договоры остались. Декларация не нужна. Заношу в программу на телефоне все приходы и все. И раз в месяц мне напоминают об уплате налога. Поставщикам я разослала уведомление, которое есть в приложении. Им все равно. Счет расчетный как был, так и остался »

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Пока в теме шло обсуждение, её автор дозвонился до старшего инспектора в налоговой и выяснилось, что проблема в другом — в уведомлении на УСН случайно указан неправильный год. А первый звонивший инспектор просто в вопросе не разобрался.

Впрочем, и во второй раз налоговики выдали автору темы неверную информацию — они заявили, что перейдя на НПД, ИП все равно останется на ОСНО. Что не соответствует действительности.