ФНС остановила взыскание налогов и блокировку счетов. Это касается малого и среднего бизнеса

Глава ФНС подписал поручение на приостановку взысканий налогов и взносов, а также блокировки счетов налогоплательщиков, внесенных в реестр малого и среднего предпринимательства.

Копию документа опубликовали в «Красном уголке бухгалтера».

Впрочем, бухгалтеры уже скептически отнеслись к такой приостановке:

«Еще бы они это своей программе объяснили, которая постоянно сбоит»

20 марта стало известно, что ФНС приостанавливает выездные проверки, проверки пользователей онлайн-касс, соблюдение требований валютного законодательства, азартных игр и лотерей.