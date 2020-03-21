Официально: ФНС остановила проверки бизнеса до 1 мая

MaxC 23:30 МСК - 299061, 12994 ушли((((Конкретно по РФ - то же, что и на 08:00 МСК (306/12/1)......В б... Московские власти привлекли налоговиков для отправки людей в самоизоляцию

Вилен Гарбузов Я имел ввиду, что развод и никому нельзя верить. А тут еще: давайте по быстрому собирем лидов на ... Из-за короновируса «Гарант» открыл бесплатный доступ к 1 млн документов

MaxC "Который уже не хирург", а такой же, как и "простая" медсестра (между которыми в "мирное время" б... Московские власти привлекли налоговиков для отправки людей в самоизоляцию

Над.К Народ, может вам к нам в дневники переместиться? Чувствуется, что вам есть о чем поговорить :) ... Московские власти привлекли налоговиков для отправки людей в самоизоляцию

VikaV2193 Вспомнила один любопытный факт. Мой папа очень возмущен этим короновирусом, потому что считает, ч... Московские власти привлекли налоговиков для отправки людей в самоизоляцию

MaxC Откуда и куда они вернулись? Из Москвы? В Москве пока экспонента заражаемости вяленькая.А в Испан... Московские власти привлекли налоговиков для отправки людей в самоизоляцию

MaxC Да я про население Ливии написал.)) Не заразились, значит через порты ничего не завозят, торговли... Московские власти привлекли налоговиков для отправки людей в самоизоляцию

MaxC Таблеткой аспирина. Ломают пополам и говорят - вот эта половина от головы, а вот эта - от опы...П... Московские власти привлекли налоговиков для отправки людей в самоизоляцию

VikaV2193 Военные терапевты вирусы лечат горстью кагоцела или ингавирина, это вот точно знаю. ))... Московские власти привлекли налоговиков для отправки людей в самоизоляцию

VikaV2193 У ихтамнетов медики с собой точно есть и неплохие. Значит есть какая то инструкция специальная по... Московские власти привлекли налоговиков для отправки людей в самоизоляцию

MaxC Так всего лишь в ряду остальных, которые, кстати, в отличие от него еще и на Китай наезжали, не д... Московские власти привлекли налоговиков для отправки людей в самоизоляцию

Старый ворчун Так это ты его за каким-то хреном в тему затащил, да ещё и либералом объявил.... Московские власти привлекли налоговиков для отправки людей в самоизоляцию

MaxC Там порты большие - Триполи, Мисрата...Они же ничего не производят, и не потребляют ничего что ли... Московские власти привлекли налоговиков для отправки людей в самоизоляцию

VikaV2193 Ну, если все более менее активные люди уехали, а туристов туда калачом не заманишь, может и объек... Московские власти привлекли налоговиков для отправки людей в самоизоляцию

MaxC В Антарктиду надо валить))) На КУБе недавно вакансией веселились - сезонная работа на станции (не... Московские власти привлекли налоговиков для отправки людей в самоизоляцию

VikaV2193 Туда либо Китайцы не ездят, либо анализ не берут. В Сирии, Ливии, Йемене война, в Сомали пираты. ... Московские власти привлекли налоговиков для отправки людей в самоизоляцию

MaxC А характеристика Шурика как-то влияет на основную тему дискуссии? Кто такой Шурик вообще? Мы о со... Московские власти привлекли налоговиков для отправки людей в самоизоляцию