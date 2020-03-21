Официально: ФНС остановила проверки бизнеса до 1 мая

В пятницу вечером ФНС объявила, что действительно приостанавливает назначение выездных налоговых проверок. Мораторий вызван эпидемией коронавируса и продлится до 1 мая.
Приостановлены также проверки пользователей онлайн-касс, соблюдение требований валютного законодательства, азартных игр и лотерей в отношении всех категорий налогоплательщиков, в том числе малого и среднего бизнеса.
Полный текст приказа ФНС № ЕД-7-2/181@ от 20.03.2020.
На своем сайте налоговики комментируют, что уже начатые выездные проверки также приостановлены. Незавершенные проверки применения ККТ и валютного законодательства, а также незаконченное производство по делам об административных правонарушениях пройдут без непосредственного контакта с налогоплательщиками (по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика, по почте).
Все началось с поручения Мишустина. Еще он заявлял отсрочку страховых взносов, ждем и тут официальных решений.