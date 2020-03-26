Как платить транспортный налог при закрытии обособки

Минфин в письме от 11.03.2020 № 03-02-07/2/18031 разъяснил порядок определения для целей налогообложения места нахождения транспорта в случае закрытия обособленного подразделения организации.

Уплата транспортного налога производится по месту нахождения владеющей транспортом организации или её обособленного подразделения, по которому зарегистрировано транспортное средство.

При этом организации ставятся и снимаются с учета в налоговых органах по месту нахождения указанных транспортных средств на основании сведений, которые сообщают в налоговые органы подразделения регистрирующих органов, в частности ГИБДД.

Если сведения об изменении места госрегистрации транспортного средства из-за закрытия обособленного подразделения компании от регистрирующих органов не поступили, нет и оснований для снятия организации с учета в налоговом органе. В этом случае, то есть до изменения сведений регистрирующих органов, налогоплательщик уплачивает транспортный налог с учетом налоговых ставок и льгот, действующих в регионе по месту нахождения обособленного подразделения, на которое было зарегистрировано транспортное средство.