Просрочку по кредитам люди объясняют эпидемией. Но в основном это отговорки

Банковские заемщики, имеющие просрочки по кредитам, начали ссылаться на пандемию.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), пока это единичные случаи: на причины, связанные с коронавирусом, приходится менее 1 % от всех отказов в погашении долга.

Подобные обращения фиксируют и банки, пишет РБК.

«Кто-то ссылается на страх выйти на улицу, кто-то на самоизоляцию, кто-то на то, что уже болен», — сообщил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

По его словам, пока подавляющая часть таких объяснений воспринимается коллекторами как отговорки.

«На данный момент случаи заражения зафиксированы лишь у 0,0005 % населения, а во многих регионах они носят единичные случаи (один-два на весь регион). Практически все отговорки, связанные с пандемией, преследуют цель избежать ответственности. Ни один из этих должников не предоставил никакого доказательства, что причина невыплаты по долгам заключается именно в пандемии», — сообщил он.

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В Первом коллекторском бюро рассказали, что пока получают только обращения от клиентов, находящихся на карантине, а не заболевших. Должники говорят, что боятся выходить из дома и идти платить в банк.

Некоторые клиент просят об отсрочке, так как из-за пандемии у них снизился доход.

Напомним, ЦБ рекомендовал банкам и МФО ввести послабления для заболевших коронавирусом заемщиков.

Крупные российские банки уже анонсировали кредитные каникулы для своих клиентов, попавших в сложную жизненную ситуацию из-за коронавируса.