Можно ли работать в «карантинную» неделю? Как соотнести заявление Президента с ТК

Вчера Владимир Путин обратился к народу и объявил следующую неделю нерабочей. И это стало главной темой всех соцсетей.

Главный вопрос у организаций — что такое эти нерабочие дни? Как будет оплачиваться работа в период с 30 марта по 3 апреля, ведь многие организации в любом случае должны будут работать. И второй вопрос — а что будет тем организациям, которые не должна работать, но будут это делать? Это нарушение? Какие санкции могут последовать?

У бухгалтеров тоже много вопросов. Конец марта, это окончание срока годовых отчетов. Будут ли перенесены даты? А будут ли работать банки? Надо платить налоги и зарплату. Зарплату, кстати, еще надо рассчитать и, значит, бухгалтериям точно придется работать. Ведь власти всегда первым делом заявляют о защите работников, поэтому задержек в зарплате быть не должно. Хотя бухгалтеры точно такие же работники и должны иметь такие же права, как и остальные, в том числе на отдых.

Ответов на вопросы от госорганов пока нет. Как нет и нормативных актов, по которым президенту дается право объявлять некие «нерабочие дни».

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Они будут явно приниматься в спешном порядке Госдумой на следующей же неделе (у них она точно будет рабочей) и что в результате они примут, можно только гадать.

На сегодняшний день в соответствии с Трудовым кодексом, обязательна двойная оплата за работу в выходные и праздничные нерабочие дни. Что это за дни, написано в статьях 111 и 112. Выходные дни — это еженедельный непрерывный отдых. В статье про праздничные дни конкретно перечислены даты. Ни под первую, ни под вторую статью понятие «нерабочие дни» не подходит.

Таким образом, по действующему сейчас закону, работа в нерабочие дни двойной оплате не подлежит.

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Что будет организациям, решившим работать? Роспотребнадзор пока не определился, но точно будут закрыты все развлекательные заведения, торговые центры и т.п. В Москве закрывают даже парикмахерские. За этим наверняка будут следить. Но всеобщий карантин не введен и прямого запрета на работу в документах нет. Опять таки, могут что-то принять задним числом. Но многие компании вообще перешли на удаленку и смысла в нерабочих днях нет никакого, люди и так дома сидят.

Теперь про волнующий бухгалтеров вопрос отчетности. Согласно статье 6 Налогового кодекса, в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Опять-таки, формулировки дней как в Трудовом кодексе. Просто нерабочих дней нет. Поэтому все будет зависеть от того, каким образом будет прописана в нормативных актах эта нерабочая неделя. Но безопаснее все-таки отчетность сдать в обычные сроки.

Налоги лучше уплатить до конца этой недели. Все мы знаем про программу ФНС, которая автоматом рассылает требования, начисляет пени и блокирует счета.

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Хотя многие банки уже заявляют, что будут работать на следующей неделе не только с физлицами, но и с организациями.

«Клерк» будет держать вас в курсе происходящего всю следующую неделю, в том числе и о принятии нормативных актов.