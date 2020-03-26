Вкладчики потеряют миллиарды из-за введения налога с банковских депозитов

Подсчитаны финансовые потери россиян из-за введения налога на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям. По оценке Forbes, таким образом федеральный бюджет получит 113 миллиардов рублей.

Накануне президент России Владимир Путин в экстренном обращении к нации представил план поддержки россиян и экономики страны в условиях коронавируса. Среди предложенных мер оказалось обложение НДФЛ процентов по вкладам и инвестициям в облигации, если суммарный объем вложений свыше 1 миллиона рублей.

Глава государства отметил, что мера затронет только 1 процент вкладчиков. Однако, если оценивать ее с точки зрения банковской системы, она затронет больше половины всех вкладов, пишет издание. Так, по информации«Агентства по страхованию вкладов», на начало 2020 года на депозиты от 1 миллиона рублей приходилось 55 процентов совокупного объема вкладов россиян.

Сейчас проценты по банковским депозитам облагаются только в том случае, если ставка превышает ключевую (сейчас 6%) на 5 процентных пунктов и больше. То же самое относится к купонным доходам по корпоративным российским облигациям, выпущенных после 1 января 2017 года. Для купонного дохода по облигациям федерального займа действует нулевая налоговая ставка. Введение налога на доходы по крупным вкладам даст бюджету примерно 113 млрд рублей в год, если считать по максимальной процентной ставке десяти крупнейших по объему депозитов банков.