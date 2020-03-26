Пособие по безработице увеличится для всех

Максимальный размер пособия по безработице будет увеличен почти в 1,5 раза, сообщает сегодня Минтруд.

Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. рублей, в апреле он будет увеличен до уровня МРОТ - до 12 130 рублей.

«По поручению Президента будет усилена поддержка граждан, вынужденно оставшихся без работы. Ранее максимальный размер пособия по безработице не дотягивал до уровня прожиточного минимума, равного минимальному размеру оплаты труда. В ближайшее время мы внесем необходимые изменения в нормативную базу и граждане, оставшиеся без работы, смогут получать до 12 130 рублей», – сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Максимальная величина пособия для граждан предпенсионного возраста (граждане в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) также составит 12 130 рублей. Ранее максимальный размер этого пособия составлял 11 280 рублей.

Новый порядок выплат начнет действовать уже в апреле.