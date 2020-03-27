В Личном кабинете налогоплательщика появились жизненные ситуации. 3-НДФЛ стало заполнять проще

В Личном кабинете для физических лиц на сайте ФНС стало проще заполнять декларацию 3-НДФЛ, сообщает пресс-служба налогового ведомства.
Теперь в ЛК можно выбрать одну из шести жизненных ситуаций и, заполнять декларацию по сценарию.
Вот список сценариев:
- Декларирование доходов от сдачи недвижимости в аренду;
- Имущественный налоговый вычет (на покупку/строительство) недвижимости;
- Социальный налоговый вычет за обучение;
- Социальный налоговый вычет за лечение или покупку лекарств;
- Социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность;
- Инвестиционный вычет.
Жизненные ситуации — это короткие сценарии заполнения декларации, в которых используются уже предзаполненые шаблоны на основании данных Личного кабинета. Они созданы с учетом наиболее частых случаев составления 3-НДФЛ и позволяют пользователю сформировать декларацию, указав всего несколько значений. При желании налогоплательщик может заполнить полную декларацию, если короткий сценарий не учитывает его ситуацию.