Все доходы физлиц по программе реновации освободят от НДФЛ

Доходы москвичей при получении компенсации по программе реновации жилья освободят от НДФЛ.

В Госдуму внесен законопроект № 931842-7, разработанный Московской городской Думой, который содержит поправки в ст. 217 НК.

Напомним, в ст. 217 НК перечислены доходы, не облагаемые НДФЛ.

Сейчас не облагаются НДФЛ доходы в денежной форме в виде равноценного возмещения либо в натуральной форме в виде жилья, предоставленного в собственность взамен освобожденного.

Между тем на практике при реализации программы реновации возникают ситуации, когда собственник желает получить квартиру, в которой общая площадь больше, а жилая площадь меньше, чем в освобождаемой квартире, с одновременной выплатой ему денежной компенсации.

В этом случае доход в виде указанной денежной компенсации облагается НДФЛ. А при получении равноценной денежной компенсации (за полную стоимость освобождаемой квартиры) человек освобожден от НДФЛ.

Эту несправедливость хотят исправить. предлагается освободить от налогообложения не только доходы в денежной форме в виде равноценного возмещения, но и иные виды доходов в денежной форме, полученных налогоплательщиком в связи с реализацией программы реновации.