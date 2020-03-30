Карантинный больничный во время отпуска: бюллетень оплачивается, отдых продлевается

Некоторые граждане прибыли из заграницы и сразу отправились на самоизоляцию, оформив больничный лист на карантин. Но при этом у них еще продолжает отпуск.

Таким образом дни больничного накладываются на дни отпуска.

Роструд пояснил, что в этом случае отпуск будет продлен.

Если листок нетрудоспособности (в том числе в связи с коронавирусом) выдан работнику при нахождении в ежегодном оплачиваемом отпуске, отпуск продлевается на количество дней, совпавших с периодом временной нетрудоспособности, вне зависимости от причин ее возникновения.

Добавим, что некоторые работодатели имеют иную точку зрения на этот вопрос. На портал Роструда «Онлайнинспекция.рф» уже поступают жалобы: работодатель отказывается оплачивать дни карантина, совпавшие с отпуском и не намерен продлевать отпуск на эти дни.

Более того, кое-где ФСС отказывается оплачивать такие больничные. Работодатель готов отозвать работника из отпуска, чтобы ФСС все-таки оплатил больничный, но отзыв невозможен по той причине, что сотрудник не сможет выполнять работу из-за нахождения на карантине.

Однако это не законно, отмечает Роструд. Больничный должен быть оплачен, а отпуск продлен.