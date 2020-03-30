Эксперимент по прослеживаемости товаров продлят до конца года. Проект изменений в постановление правительства опубликовали в эти выходные.

Эксперимент должен был продлиться до 30 июня, а теперь предложено его проводить до 31 декабря.

Обосновывается это предложение тем, что готовятся поправки в Налоговый кодекс в части прослеживаемости товаров и они должны будут вступить в силу с 1 января 2021 года. И дату прекращения эксперимента надо состыковать с датой вступления в силу поправок.

Эксперимент затрагивает 10 товарных групп, среди них — холодильники, стиральные машины, мониторы, проекторы, транспортные средства промышленного назначения. Предполагается документальное отслеживание товара с момента прохождения таможни. На упаковке должны располагаться специальные электронные устройства с информацией о совершённых действиях с продукцией

По информации в пояснительной записке к проекту, в эксперименте принимают участике 24 организации.