Самозанятые не могут оформить уход за 80-летними. Но это пока не точно

Если оформить в ПФР уход за 80-летним пенсионером, то пожилому человеку полагается доплата к пенсии, а ухаживающему – пенсионные баллы (1,8 балла в год). Но есть условие – ухаживающий должен быть неработающим.

Можно ли самозанятому оформить такой уход за пенсионером? Этот вопрос стал темой обсуждения на форуме «Клерка».

Одна из наших читательниц направила запрос в ФНС и получила письменный ответ, которым поделилась с клерками.

Суть его: самозанятый = работающий = оформить уход за престарелыми нельзя.

Добавим, ранее ФНС на своем сайте разъясняла, что самозанятые плательщики НПД, являющиеся пенсионерами, не теряют право на индексацию пенсий, а также на различные компенсации, потому что не считаются работающими.

Между тем еще одна участница обсуждения этой темы на нашем форуме отправила запрос в ПФР. Там подумали месяц и дали ответ, что им еще нужно время на раздумья.

Так что пока этот вопрос до конца не ясен. Даже ПФР не знает точного ответа.