Отмена НДС и налога на прибыль на полгода, и другие меры поддержки потребительского рынка

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MaxC А кто с ним заигрывает? А если и заигрывает, то из-за туризма ли?Чтобы поднять уровень туристичес... Деньги нужно раздавать людям, а бизнес выживет сам

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