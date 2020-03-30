Клерк.Ру

Отмена НДС и налога на прибыль на полгода, и другие меры поддержки потребительского рынка

Предложения по экстренным мерам господдержки сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости, сроком на полгода. 

Глава Минпромторга направил письмо Мишустину с предложениями по поддержке следующих сегментов бизнеса:

  • малого несетевого, сетевого, обслуживающего потребительский рынок:
  • производство потребительских товаров,
  • общественное питание,
  • опт,
  • розница,
  • услуги,
  • торговая недвижимость,
  • логистика – склады, логистические центры, пункты выдачи заказов, транспорт, инфраструктура доставки до потребителя,
  • гостиницы и отели.
Предлагаются следующие меры, сроком до полугода:

  • отменить начисление НДС для указанных секторов на полгода,
  • по ранее возникшему НДС установить отсрочку на шесть месяцев от установленной даты платежа.
  • отменить начисление налога на прибыль за указанный период,
  • по ранее возникшему налогу на прибыль установить отсрочку на шесть месяцев от установленной даты платежа.
Кроме того, глава Минпромторга считает необходимым отменить начисление налогов на имущество, иных налогов и сборов, арендной платы за землю для указанных предприятий, в том числе для торговых центров. Также предлагается отменить начисление налогов с фонда оплаты труда персонала, остающегося в штате организаций, взимание единого налога на вмененный доход, налогов по упрощенной системе налогообложения и по патентной системе (источник ТАСС).

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С учетом, что на плаву остаются продуктовые, плюс товары первой необходимости, аптеки, а остальное все закрыто – убытки там будут огромные. 

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