Отмена НДС и налога на прибыль на полгода, и другие меры поддержки потребительского рынка

Предложения по экстренным мерам господдержки сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости, сроком на полгода.
Глава Минпромторга направил письмо Мишустину с предложениями по поддержке следующих сегментов бизнеса:
- малого несетевого, сетевого, обслуживающего потребительский рынок:
- производство потребительских товаров,
- общественное питание,
- опт,
- розница,
- услуги,
- торговая недвижимость,
- логистика – склады, логистические центры, пункты выдачи заказов, транспорт, инфраструктура доставки до потребителя,
- гостиницы и отели.
- отменить начисление НДС для указанных секторов на полгода,
- по ранее возникшему НДС установить отсрочку на шесть месяцев от установленной даты платежа.
- отменить начисление налога на прибыль за указанный период,
- по ранее возникшему налогу на прибыль установить отсрочку на шесть месяцев от установленной даты платежа.
С учетом, что на плаву остаются продуктовые, плюс товары первой необходимости, аптеки, а остальное все закрыто – убытки там будут огромные.