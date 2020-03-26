Налог со вкладов начнут взимать со следующего года

Налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет удерживаться с 2022 года с доходов, полученных в 2021 году, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Налог с процентных доходов будет взиматься только с вкладов, размер которых будет превышать 1 млн руб. Необходимо подчеркнуть, что данная мера не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 г., а начнет действовать только с 2021 г. Таким образом, налог по процентным доходам по вкладам за 2021 г. будет удержан только в 2022 г. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 г.», — цитирует министра ТАСС.

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Дело в том, что налоговый период по НДФЛ год, поэтому внести изменения в правила обложения налогом доходов в этом году нельзя, поскольку это ухудшит положение налогоплательщиков (прим.редакции)

Сумма процентов для вкладов физлиц в иностранной валюте будет пересчитываться по курсу ЦБ РФ за каждый день отдельно, отметил Силуанов. Он еще раз акцентировал внимание на том, что речь идет о налоге с процентов, а не с самого вклада.

Министр добавил, что налог на доходы с инвестиций в долговые ценные бумаги будет взиматься аналогично налогу на доходы по вкладам.

Похожие разъяснения дал Герман Греф клиентам Сбербанка. Однако у него в письме есть расхождение с официальной версией.

«Подлежит налогообложению процентный доход с суммарной величины человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 миллион рублей и в части превышающей 1 миллион рублей», — указано в письме Грефа.

Однако сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что речь идет о каждом счете отдельно, а не в совокупности.