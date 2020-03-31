Клерк.Ру

Как отбить обвинения в дроблении транспортной компании и сохранить 25 млн рублей

Предприниматель и подконтрольная ему компания владели 66-ю автобусами, помещениями и оборудованием для техобслуживания транспорта. Были ещё три взаимозависимые компании на упрощёнке. Эти компании взяли в аренду автобусы и стали возить пассажиров. Инспекция заявила, что всё это схема по дроблению бизнеса.

Её аргументы:

компании и ИП взаимозависимы;

  • это всё единый производственный процесс (перевозка пассажиров, техосмотр транспорта, оформление соответствующих документов, медосвидетельствование водителей и так далее), и он раздроблен;
  • компании занимаются одной и той же деятельностью;
  • компании располагаются по одному и тому же адресу;
  • банковские счета открыты в одно и то же время;
  • IP адреса компаний совпадают;
  • компании используют один и тот же сайт.
Инспекция доначислила НДС на 9 млн руб, налог на прибыль на 7,9 млн руб, налог на доходы физических лиц 131 тыс руб, пени на 4,4 млн руб, штраф на 3 млн руб. Но суды решили иначе. Они решили, что никакого дробления здесь нет, и отменили доначисление инспекции.

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Вот почему они так решили:

  • мнимых, номинальных руководителей у трёх компаний на УСН нет. Руководители реальные. Инспекция их, кстати, не допросила;
  • компании на УСН самостоятельно заключали договоры на оказание услуг общественного транспорта, на предоставление субсидий, на оказание услуг по диспетчерско-кассовому обслуживанию, договоры присоединения перевозчика к транспортной системе «электронной проезд», договоры на использование программы СБИС и другие договоры;
  • нет единого раздробленного производственного процесса;
  • все компании расположены по одному и тому же адресу, но это оптимизация производственного процесса, а не единый производственный процесс. Когда арендодатель и арендатор расположены по одному и тому же адресу, арендодателю-собственнику проще контролировать, как используются арендованная техника;
  • заключать договоры с взаимозависимыми лицами — это нормально и само по себе не может ставиться в вину налогоплательщику;
  • взаимозависимость не повлияла на условия или экономические результаты сделок.
Дело № А47-14417/2018.

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