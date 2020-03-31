Как отбить обвинения в дроблении транспортной компании и сохранить 25 млн рублей

Предприниматель и подконтрольная ему компания владели 66-ю автобусами, помещениями и оборудованием для техобслуживания транспорта. Были ещё три взаимозависимые компании на упрощёнке. Эти компании взяли в аренду автобусы и стали возить пассажиров. Инспекция заявила, что всё это схема по дроблению бизнеса.
Её аргументы:
компании и ИП взаимозависимы;
- это всё единый производственный процесс (перевозка пассажиров, техосмотр транспорта, оформление соответствующих документов, медосвидетельствование водителей и так далее), и он раздроблен;
- компании занимаются одной и той же деятельностью;
- компании располагаются по одному и тому же адресу;
- банковские счета открыты в одно и то же время;
- IP адреса компаний совпадают;
- компании используют один и тот же сайт.
Вот почему они так решили:
- мнимых, номинальных руководителей у трёх компаний на УСН нет. Руководители реальные. Инспекция их, кстати, не допросила;
- компании на УСН самостоятельно заключали договоры на оказание услуг общественного транспорта, на предоставление субсидий, на оказание услуг по диспетчерско-кассовому обслуживанию, договоры присоединения перевозчика к транспортной системе «электронной проезд», договоры на использование программы СБИС и другие договоры;
- нет единого раздробленного производственного процесса;
- все компании расположены по одному и тому же адресу, но это оптимизация производственного процесса, а не единый производственный процесс. Когда арендодатель и арендатор расположены по одному и тому же адресу, арендодателю-собственнику проще контролировать, как используются арендованная техника;
- заключать договоры с взаимозависимыми лицами — это нормально и само по себе не может ставиться в вину налогоплательщику;
- взаимозависимость не повлияла на условия или экономические результаты сделок.