Как отбить обвинения в дроблении транспортной компании и сохранить 25 млн рублей

Предприниматель и подконтрольная ему компания владели 66-ю автобусами, помещениями и оборудованием для техобслуживания транспорта. Были ещё три взаимозависимые компании на упрощёнке. Эти компании взяли в аренду автобусы и стали возить пассажиров. Инспекция заявила, что всё это схема по дроблению бизнеса.

Её аргументы:

компании и ИП взаимозависимы;

это всё единый производственный процесс (перевозка пассажиров, техосмотр транспорта, оформление соответствующих документов, медосвидетельствование водителей и так далее), и он раздроблен;

компании занимаются одной и той же деятельностью;

компании располагаются по одному и тому же адресу;

банковские счета открыты в одно и то же время;

IP адреса компаний совпадают;

компании используют один и тот же сайт.

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Инспекция доначислила НДС на 9 млн руб, налог на прибыль на 7,9 млн руб, налог на доходы физических лиц 131 тыс руб, пени на 4,4 млн руб, штраф на 3 млн руб. Но суды решили иначе. Они решили, что никакого дробления здесь нет, и отменили доначисление инспекции.

Вот почему они так решили: