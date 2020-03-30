Регионам дадут право самим вводить налог для самозанятых

В Госдуму внесли законопроект, дающий регионам право самостоятельно вводить налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход.

Авторами законопроекта являются глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев.

Сейчас налог на профессиональный доход введен в 23 субъектах РФ и уже доказал свою эффективность, говорится в пояснительной записке. По состоянию на конец марта количество граждан, перешедших на применение НПД, составляет 550 тыс. человек.

Законопроектом предлагается передать регионам право принимать решение о введении на своей территории налога с 1 июля 2020 года.