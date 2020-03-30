Срок сдачи бухотчетности перенесен, а что с налоговой?

Срок сдачи бухгалтерской отчетности перенесли на 6 апреля из-за нерабочей недели. Письмо по этому поводу появилось в прошлую пятницу.
Однако с налоговой отчетностью по прежнему неизвестность. ФНС отмалчивается и никаких официальных пояснений не дает и это несмотря на то, что прием в налоговых отменен до 6 апреля.
Воспользоваться формулировками из письма про перенос срока по бухотчетности не получится, потому что там отсылка к ПБУ, а положения о бухучете на налоговую отчетность не распространяются.
Бухгалтеры в Москве и Московской области при всем желании не смогут сдать налоговую отчетность на следующей неделе, поскольку обязаны сидеть дома.
Но люди не унывают. Вот такой набор бухгалтера для сдачи отчетности предложили в «Красном уголке бухгалтера»:
- Маска многоразовая
- Парацетамол
- Антибактериальные салфетки
- Одноразовые перчатки
- Хлоргексидина биглюконат
- Калькулятор
- И главное — настойка пустырника.
Правда, коллеги предлагают заменить пустырник на коньяк. Говорят, без него нынче трудно.