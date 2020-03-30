ФНС напомнила об уже действующих мерах по поддержке бизнеса

ФНС напомнила об уже принятых мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые поручил реализовать президент в своём обращении от 25 марта.

По поручению правительства ФНС приостановила меры взыскания до 1 мая, но не для всех. Отсрочка взыскания распространяется на налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма, авиаперевозок, физической культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии, а также общественного питания, образования, бытовых, гостиничных и выставочных услуг. Отсрочка дается на основании списков организаций и кодов ОКВЭД, которые налоговой службе предоставляют ответственные ведомства. Обращаться с заявлениями в ИФНС не нужно. Списки организаций уже опубликованы.

Также до 1 мая приостанавливается применение мер взыскания в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в соответствующий реестр. В этот период не будут приниматься и решения о приостановлении операций по счетам для обеспечения взыскания задолженности.

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ФНС обращает внимание: меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 года. Решения, принятые ранее, отозваны не будут. Суммы задолженности, которые взысканы до этой даты, относятся к периодам 2019 года.