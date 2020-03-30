Число заболевших в России 1836. За последние сутки 302

Приводим краткую статистику по коронавирусу в России.Всего заболевших 1836, за последние сутки плюс 302. Выздоровели 66, умерло 9.

Самый зараженный регион – Москва, тут 1226 заболевших.

С учетом того, что на выходных часть людей наплевали на предписания и пошли гулять и «на шашлыки», это, скорее всего, не последняя цифра.

Данные мы берем с сайта «Стопкоронавирус.рф».

В Москве, Московской области, в Мурманской области и Чеченской республике введен режим самоизоляции для всех возрастов.

Мишустин призвал распространить этот режим на все регионы.