Число заболевших в России 1836. За последние сутки 302

А работать люди где будут, умник вы наш? ;)
Потратил на ОС 500т.р., сэкономил 500т.р.*15%=75т.р. . Вот это экономия ... А если ОС необходимо,...
Если бы я отдыхающих считала отходами, написала бы крематории...
ну может они просто поменьше дивидендов выплатят себе в конце года? не забывайте что у большей ч...
А вы про заводы в каком смысле написали? это вы отходами отдыхающих считаете? или что-то другое и...
Абсолютно с вами согласна. Просто жалобы автора статьи на тему "давайте Турцию закроем, чтобы дат...
И где в статье способы экономии? Имхо, пересказ общеизвестных фактов. ...
Зачем изобретать велосипед, придумывая специальный коньяк для женщин?) Коньяк - продукт перегонки...
Так эти тоже. Не про то, как убили, в основном, вспоминали. Да и не были медведи у них никогда це...
потому что лично я в Краснодарском крае сталкивалась только с сервисом советского разлива - дорог...
У меня дед был охотник. Дома шкура медвежья на полу лежала. Историй страшных не рассказывал почем...
Электричество в марте получали тепло в доме/офисе было, ХВС и ГВС снабжались , а платить за все...
Зверя такого один раз подстрелили, выпотрошили, посадили в коляску мотоцикла "Урал", напялили как...
Ну да , СЗВ-М особенно заботливая форма, что несчастным работающим пенсионерам заработанная ими л...
Когда тебе за тридцать: Remi Martin, Милый! И никаких компромиссов!https://winestreet.ru/article/...
Красивый и страшный, там же звери дикие водятся и связи нет местами, вообще никакой....
Страшный лес? Страшно красивый?)
А в чём прелесть коньяка?
В Карелии красивые озера и лес очень страшный )
Коньяк я покупаю. Вино не пью.
Мне с кр. севера не хватало только Карелии в отпуске.
Про СЗВ-М известно что-нибудь? А то ногами ношу (люблю бывать самолично в пфр-отделениях).:)...
Пожара для счастья не хватает?
Так и в других местах отдыхали. Селигер, Валдай, Карелия. У меня в семье, например, вообще никогд...
Вот, хорошую мысль подали. Надо UV-лампу в шкаф с одежкой....
А нечего за руку здороваться и вообще, грабками до чего-либо дотрагиваться)))Кстати, китайцы учат...
"Ряд важных шагов" выглядит не как детский лепет, а скорее как изощренное, похабное издевательств...
Где то рекомендовали, как выходные, да
Я не понимаю, как эти дни табелировать. Думаю, что проще, как выходные....
Да кто сейчас покупает вино, тем более коньяк? Вы же за борщем в столовку не ходите? Знаете каким...
Причем тут мода? Вы бы попробовали добыть номер в гостинице или путевку в пансионат на побережье....
Вообще-то непосредственно с налогоплательщиками работает только один отдел в налоговых. Остальные...
Такова новая социальная справедливоть.