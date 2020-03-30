Мишустин пообещал мораторий на штрафы до конца года

Мораторий на штрафы для малого и среднего бизнеса будет действовать в России до конца года, при этом оплату уже выписанных можно будет отсрочить, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу.

«Мы введём мораторий на начисление штрафов до конца этого года. Если они уже были начислены, то начиная с 1 апреля их оплату можно будет отложить также до конца года. Рассчитываем, что одновременно снижение налоговых платежей и двухкратное сокращение страховых взносов помогут сохранить уровень занятости и в целом поддержат бизнес», — сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства.

Он также добавил, что в России будет организован мониторинг ситуации с малым и средним бизнесом, пишет РИА Новости.