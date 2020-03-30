Российская нефть марки Urals упала в цене до показателей 1999 года

Стоимость российской нефтяной смеси Urals на некоторых площадках в Северо-Западной Европе упала до 16,2 доллара за баррель, что стало отрицательным рекордом с 1999 года.

В течение прошлой недели Urals подешевела на 25%.

Смесь Urals – марка российской нефти, получаемая смешением в системе магистральных трубопроводов разных типов «черного золота» – тяжелой высокосернистой нефти Урала и Поволжья, и легкой западносибирской нефти. Экспортируется в основном в страны Европы (источник РГ).

К цене за эту марку привязано бюджетное правило, по которому пополняется федеральный бюджет и Фонд национального благосостояния.