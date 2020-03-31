Налоговики проводят проверку через Zoom. Из-за карантина

Налоговая предлагает рассмотрение материалов налоговой проверки через программный продукт Zoom.

Кира Гин, управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры», поделилась любопытным документом.

А именно, рассмотрение материалов налоговой проверки с использованием телекоммуникационных каналов связи (ТКС) и с использованием каналов видеоконференции (ВКС).

Вот только программой для этого почему-то выбрали Zoom. Которую нужно загрузить с сайта zoom.us.

Странно, конечно. Один подписчик уже прокомментировал: «грубое нарушение законодательстава, в части трансграничной передачи персональных данных и налоговой тайны».