Налоговики проводят проверку через Zoom. Из-за карантина

Налоговая предлагает рассмотрение материалов налоговой проверки через программный продукт Zoom.
Кира Гин, управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры», поделилась любопытным документом.
А именно, рассмотрение материалов налоговой проверки с использованием телекоммуникационных каналов связи (ТКС) и с использованием каналов видеоконференции (ВКС).
Вот только программой для этого почему-то выбрали Zoom. Которую нужно загрузить с сайта zoom.us.
Странно, конечно. Один подписчик уже прокомментировал: «грубое нарушение законодательстава, в части трансграничной передачи персональных данных и налоговой тайны».