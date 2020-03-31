Возможно, бензин будем закупать в Европе. Дожили

Российский топливный рынок может вернуться в 1990-е годы, начав импорт бензина из-за рубежа.

Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть.

В то же время российские нефтекомпании не могут снизить цену внутри страны, так как выплачивают в бюджет отчисления по демпферу.

Эксперты считают, что демпфер не был рассчитан на столь низкие цены и нуждается в корректировке, хотя это и приведет к снижению доходов бюджета (источник Коммерсантъ).

Демпфер был придуман, чтобы сглаживать влияние колебаний цены на нефть на стоимость топлива в РФ: при высоких ценах на нефть бюджет компенсировал нефтяникам потери от продажи топлива внутри страны по сравнению с экспортом, а при низких ценах, как сейчас, наоборот, нефтяники платят в бюджет. Эти налоговые издержки нефтекомпании закладывают в будущие цены для потребителей.

Это просто удивительно. Страна, которая на третьем месте по добыче нефти в мире, будет вынуждена ввозить бензин из стран, которые ее вообще не добывают. Прямо как финская бумага из сибирского леса. Или китайские стройматериалы из того же леса.