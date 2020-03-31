Комиссию за эквайринг для онлайн-покупок ограничат 1 процентом

С 15 апреля до 30 сентября в размере максимальный тариф за эквайринг при онлайн-покупках будет составлять 1%. Такое ограничение вводит ЦБ.

«В условиях распространения пандемии коронавируса дистанционная торговля становится все более важной для населения и предприятий. В связи с этим Банк России принял решение ограничить максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам и установить их на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года на уровне не более 1% (в настоящее время комиссия в среднем составляет 1,2-2,2% в зависимости от типа карты или категории товара)», — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ рассчитывает, что это позволит гражданам делать онлайн-покупки не выходя из дома, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом, передает ИА ТАСС.