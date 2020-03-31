Триллион рублей убытков банкам из-за льготного кредитования пострадавших отраслей

Российские банки могут лишиться триллиона рублей из-за льготных программ кредитования, которые для клиентов и бизнеса предложил ввести президент.

Решение о реструктуризации кредитов тем, кто пострадал от вируса, принял ЦБ. Это одна из мер поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения инфекции.

К отраслям, которым пришлось тяжелее всего, регулятор относит:

туризм,

транспорт,

общепит,

фитнес,

образование,

стоматологию

розничную торговлю непродовольственными товарами.

Ранее Банк России сообщил, что выдаст кредитным учреждениям займы под четыре процента сроком на год, чтобы те могли кредитовать компании для выплаты зарплат сотрудникам.

В России около 500 новых случаев заражения. Из них в Москве 387.